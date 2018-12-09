صحيفة: هذه الثقة التي جعلت التجربة الإماراتية في تمكين المرأة

ذكرت صحيفة خليجية، "هنيئا للمرأة الإماراتية ثقة وطننا وقيادتنا الرشيدة بدورها ومسؤولياتها التي أثبتت أنها أهل لها".

وأوضحت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الأحد - تابعها "الخليج 365" - "هذه الثقة التي جعلت التجربة الإماراتية في تمكين المرأة، تحقق ريادة غير مسبوقة على المستوى العالمي وتجربة يقتدى بها في جميع الدول والأمم التي تؤمن بأن تطورها وعلو شأنها لا يمكن أن يقوم إلا على جهود جميع أبنائها، ومن هنا جاءت التوجيهات السامية من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50 % اعتبارا من الدورة القادمة، وبقدر ما يعتبر تكريما وثناء على جهود ودور ومساعي بنات الوطن، فهو مسؤولية وطنية كبرى نثق جميعا بقدرة المرأة الإماراتية على النجاح فيها، حيث إن شغلها لنصف مقاعد هيئة تشريعية يكاد يكون غير مسبوق، ومن القرارات المتميزة التي تواكب تطلعات الدولة المستقبلية في التمكين وتسخير الدور الريادي للمرأة في خدمة الدولة بجميع القطاعات الهامة.

وبينت أن مسيرة تمكين المرأة بدأت مع تأسيس الدولة، وتقديم كل الرعاية الممكنة لجميع أبناء المجتمع بالتساوي، بات التطور مصحوبا بقوانين وتشريعات ترسخ حقوق المرأة كاملة، وها هي اليوم لا تكتفي بأن تكون ابنة الإمارات أول رئيسة لهيئة تشريعية في المنطقة والشرق الأوسط، بل سيكون تمثيلها فيه الأكبر عالميا، وذلك بعد أن حققت المرأة الإنجازات وكانت خير ممثل لوطنها وقضاياه وتحمل دورها في المحافل كافة، فهي الوزيرة والتي تقود الطائرات وتشغل النسبة الأعلى في الجامعات والوظائف الحكومية والسفيرة التي تدافع عن قضايا وطنها وتنقل مواقفه من جميع القضايا في جميع المنابر بما فيها الأمم المتحدة، وغير ذلك الكثير مما جعل تجربة التمكين في الإمارات ملهمة لجميع الشعوب التي تحاول محاكاة الغد والانتقال إلى المستقبل عبر جهود جميع فئات المجتمع.

وذكرت أن مسيرة التنمية الشاملة التي ينعم الجميع بإنجازاتها، كان للمرأة الدور الرئيسي والفاعل فيها، جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل في الميادين كافة، تقدم للعالم المثال الحي على النظرة الحضارية التي توليها القيادة الحكيمة لابنة الوطن وكيف تقوم بدعم حقوقها ومكانتها وصقل قدراتها لتكون فاعلة في الجهود الوطنية الهادفة للتقدم وتحقيق الطموحات التي لا تعرف الحدود.

وأكدت أنه كانت المرأة الإماراتية دائما على حجم آمال وطننا وثقة قيادتنا الرشيدة، حيث أثمرت الاستراتيجيات الوطنية كل الإنجازات، وتواصل قيادتنا مسيرة التمكين على نهج القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ، التي قدمت لابنة الإمارات كل الدعم لتكون في المستوى العظيم والمثال الحي داخل وخارج الوطن.

واختتمت" مبارك للمرأة الإمارتية ثقة وطننا وقيادتنا وشعبنا، وكلنا ثقة أنها ستكون على قدر المسؤوليات الوطنية المنوطة بها كعهدها دائما، مستندة إلى أصالة وقيم الوطن العظيم وتوجهه الحضاري".