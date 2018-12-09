علّق وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد، الأحد، على غياب أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، عن القمة الخليجية التي تعقد في الرياض.
وقال الوزير على صفحته الرسمية في “تويتر”، “في الرياض لحضور قمة الخير والموقف الواحد، كان الأجدر بأمير قطر أن يقبل بالمطالب العادلة ويتواجد في القمة”، في إشارة منه إلى الشروط التي وضعتها السعودية ومصر والإمارات والبحرين لإعادة العلاقات مع قطر.
وأوفدت قطر وزير الشؤون الخارجية سلطان المريخي، لتمثيلها في القمة.
ومن المتوقع أن تركز القمة التي تستمر ليوم واحد على القضايا الأمنية، بما في ذلك حرب اليمن وأنشطة إيران في المنطقة، وقد تتطرق إلى السياسات النفطية.
شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تعلق على غياب أمير قطر عن القمة الخليجية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .