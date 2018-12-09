صحيفة: بهذه المبادرة الرائدة دولة الإمارات تسبق الزمن

كتبت صحيفة خليجية، "استقبل مجتمع الإمارات توجيه صاحب السمو رئيس الدولة بزيادة نسبة المرأة في المجلس الوطني الاتحادي بحماسة كبيرة".

ووفق صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الأحد - تابعها "الخليج 365" - ورأى المتابعون أنه يعزز المسار المتدرج للمشاركة السياسية من جهة، ويكرس برنامج توازن الجنسين في كل مناحي العمل والحياة ضمن نهج تمكين المواطن والمؤسسة الوطنية، معتبرين الخطوة تمكينا للأعضاء المفترضين والمجلس الوطني معا.

وأضافت أن التوجيه السامي من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وقد زفه لشعب الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في إشارة قوية إلى رشد حكم قائم على التنسيق والاتساق، وعلى قيادة مشغولة بقضايا الناس وأحلامهم وهمومهم، مع العمل على ضمان تأمين فرص النجاح للجميع، إيمانا بأن تنمية الموارد البشرية تحد قائم ومقبل، وأنه لا بديل عن استثمار الطاقة المواطنة إلى الحد الأقصى، بالتساوي، وصولا إلى تحقيق معادلة عادلة تعكس الحالة المجتمعية كما هي، وتسهم بعيدا وعميقا في إنجاح استراتيجيات الإمارات الاتحادية والمحلية المعلنة، وفي مقدمها الإمارات / 2021 / و/ 2071 /، وأبوظبي / 2030 /.

وأكدت أن دولة الإمارات، بهذه المبادرة الرائدة، تسبق الزمن، كما لو كانت تستدعي غدها اليوم، وكما لو أنها لا تستقبل المستقبل يأتيها فجأة أو على حين غرة، وإنما تقف، بأهلها وطاقاتها ومؤسساتها، على أهبة الاستعداد، كما أشار إلى ذلك، غير مرة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .

وتابعت وقال محمد بن راشد: إنها دفعة كبيرة لترسيخ دور المرأة التشريعي والقانوني والبرلماني في مسيرتنا البرلمانية.. وقال محمد بن زايد: إن المرأة شريك وداعم دائم لعملية التنمية وأنموذج في العطاء والتميز.. أثبتت جدارتها.. وقالت المرأة الإماراتية ، وقال الرجل الإماراتي، وقال شعب الإمارات: كم أنا محظوظ بهذه القيادة السباقة دائما.

واختتمت "هذه خطوة غير مسبوقة على مستوى العالم، فللمركز الأول معانيه وأشكاله. المركز الأول ملف يكتمل ويتكامل، ويسعد شعبا بأكمله، ويمنحه المزيد من القوة والثقة والطمأنينة".