شاهد.. كيف أعلن الأمير سعود الفيصل قيام مجلس التعاون من الرياض عام 1981؟

نشرت وزارة الخارجية مقطعا مصورا نادرا لإعلان الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السابق قيام مجلس التعاون الخليجي.

وأظهر المقطع جانباً من اجتماع وزراء خارجية المملكة والإمارات والبحرين وسلطنة عمان وقطر والكويت في الرياض في 4 فبراير عام 1981، والذي حقق إنجازاً توج جهداً من أجل التنسيق والتعاون بين الدول الست، وانتهى بتوقيع وثيقة إعلان قيام مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح الفيصل في كلمته بالمقطع، أنه إدراكا من الدول الست لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة نابعة من عقيدتها المشتركة ووحدة تراثها؛ تم وضع الهيكل النظامي لبلورة التنسيق فيما بينهم بالاتفاق على إنشاء مجلس للتعاون الخليجي وتكوين أمانة عامة له، وعقد اجتماعات دورية للوصول إلى الغايات المرجوة لهذه الدول في جميع المجالات.

وتنطلق اليوم الأحد أعمال القمة الخليجية الـ39 في العاصمة الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وحضور قادة ومسؤولي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.