صحيفة: المرأة الإماراتية كانت منذ البداية على رأس أولويات القيادة

ذكرت صحيفة خليجية، أن المرأة الإماراتية كانت منذ بداية تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة على رأس أولويات القيادة الرشيدة.

وتابعت صحيفة "البيان" الصادرة اليوم الأحد - تابعها "الخليج 365" - التي سارت على درب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" الذي أطلق مسيرة المرأة الإماراتية بقوله: "لا شيء يسعدني أكثر من رؤية المرأة وهي تأخذ دورها المتميز في المجتمع، ويجب ألا يعيق تقدمها شيء".

وأشارت ها هي القيادة الرشيدة في الدولة تمنح المرأة الحقوق والامتيازات كافة، لتشارك في مسيرة البناء والتنمية، وتأتي توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50 % من الدورة المقبلة، كخطوة تحقق التمكين الكامل للمرأة الإماراتية، وتؤكد على دورها الريادي بالقطاعات الحيوية كافة في الدولة.

وأكدت أن هذه التوجيهات تعطي المرأة دفعة كبيرة وحافزا قويا للعمل والتقدم، كما أكد ذلك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بقوله: "تخصيص نسبة 50 % للمرأة في الدورة الانتخابية المقبلة للمجلس الوطني الاتحادي تعطي دفعة كبيرة لترسيخ دور المرأة التشريعي والقانوني والبرلماني في مسيرتنا التنموية".

وأضافت بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للمرأة الإماراتية رفع نسبة تمثيلها في المجلس الوطني الاتحادي، مشيرا إلى أنها "خطوة إضافية لتعزيز دورها ومساهمتها في صنع القرار الوطني".

واختتمت" إنه بهذه التوجيهات السامية تحقق المرأة الإماراتية في زمن قياسي ما حققته مثيلاتها في العالم في عقود طويلة".