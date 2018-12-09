شاهد.. ماذا فعل منصور بن زايد عند استقبال العاهل السعودي لهم؟

رصد 'الخليج 365 ' مقطعا مصورا لقادة دولة الإمارات وهم يترجلون من الطائرة.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في استقبالهم، الأمر الذي دفع الشيخ منصور بن زايد الى خلع نظارته احتراما للملك سلمان.

وأثنى رواد مواقع التواصل الاجتماعي على بن زايد على هذا الموقف النبيل، الذي يجسد أدب وأخلاق شعب الامارات.

وقال أخد المغردون: "حركة سريعه من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان طلع نظارته بعد ما شاف ان خادم الحرمين الشريفين حفظه الله الاحترام و التقدير .. من عيال زايد الله يحفظهم ".