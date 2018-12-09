شاهد.. نائب رئيس دولة الإمارات يتناول وجبة الغداء مع موظفيه في البر

رصد 'الخليج 365 ' مقطع فيديو لنائب رئيس دولة الإمارات، نال استحسان مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر في المقطع نائب رئيس الدولة وهو درفقة موظفيه يتناولون وجبة الغداء في البر، في منظر ساده التواضع.

وعلق بعض المغردون بالقول، شاهدوا من سار على نهج زايد، يتناول الطعام على الأرض وبدون أي تكلف.

وعلق الكاتب أحمد عبيد، على المقطع الذي شاركه، وقال: "العظيم .. مهندس الافكار الإيجابية نائب رئيس الدولة ، يجلس مع موطفيه وشعبه ليتناول وجبة الغداء.. اثناء زيارته بحيرة الحب".