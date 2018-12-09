صحيفة: المرأة في الإمارات ليس مجرد شعارات وعناوين نتغنى بها

أكدت صحيفة إماراتية، أن المرأة في الإمارات ليس مجرد شعارات وعناوين نتغنى بها..

وأوضحت صحيفة "الاتحاد" الصادرة - اليوم الأحد تابعها "الخليج 365" - "فهي لا تبحث عن حقوق مسلوبة ولا مساحات ضائعة، هي في الإمارات نموذج لنصف مجتمع حقيقي، ونموذج لدولة يجلس تحت قبتها البرلمانية نصف الشعب لتشكل صوتا أمينا له ولتطلعاته.

وأشارت إلى أنه قبل عقود، كانت تتساءل بعض الجمعيات الحقوقية في العالم عن حال المرأة في هذه المنطقة التي ما زالت لم تتشكل ملامحها بعد، وكانت الأسئلة تدور حول أدوارها وتأثيرها وصوتها في هذه المجتمعات.. مرت العقود وها هي الأيام تثبت أن الإمارات المتفردة برؤيتها القيادية والتطويرية، باتت تشكل منارة مضيئة بألوان طبيعية، تمنح الحقوق وتحيي الأرض، وتصبح نموذجا حيا في تسارع الوتيرة وتطوير الرؤية، هي قناعة راسخة لقيادة حكيمة آمنت بدور هذا العنصر الحيوي الذي يشكل قلب المجتمع وعقله.

وأضافت أنه حين جاء المرسوم السامي من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" أمس، كانت ردة الفعل واضحة.. ومن غير الإمارات الذي يعطي المرأة دور الريادة في المسك بزمام المبادرة في إحدى السلطات التي باتت ذراعا مؤثرة في مسيرة التنمية بالدولة.

واختتمت "نحن في الإمارات لا نسابق الأمم ولا نسعى إلى اللحاق بالعصر فحسب، بل أصبحنا اليوم صورة مختلفة لدولة باتت تتصدر الأمم المتقدمة وتقف في طليعتها