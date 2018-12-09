ماذا بعد وصول وزير دولة قطر للمشاركة في القمة الخليجية؟

وصل وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية سلطان المريخي، إلى الرياض اليوم الأحد، ليرأس وفد بلاده في القمة الـ39 لقادة مجلس التعاون الخليجي، التي تنطلق في وقت لاحق اليوم.
ووفق وكالة الأنباء السعودية "واس"، كان في استقبال المريخي بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية نزار بن عبيد مدني.
في غضون ذلك، يتوالى وصول الوفود الخليجية المشاركة في القمة، ووصل نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد، وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى، ونائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان فهد بن محمود آل سعيد، وكان في استقبالهم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.
وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنت في يونيو (حزيران) 2017، قطع العلاقات مع قطر، بتهمة دعم وتمويل الإرهاب.
ويضم مجلس التعاون الخليجي السعودية، والإمارات، والبحرين، والكويت، وعُمان، وقطر.
وكان العاهل السعودي بعث الأسبوع الماضي بدعوة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لحضور القمة.
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