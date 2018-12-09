شكرا لقرائتكم خبر عن نقل النائب أسامة أبو المجد للمستشفى بعد إصابته بنوبة سكر بمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب النائب اللواء محمد أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بنوبة سكر وهبوط مفاجئ أثناء تواجده اليوم، الأحد، فى مجلس النواب، تسببت فى فقدانه الوعى.

وعلى الفور تم نقل النائب اللواء محمد أسامة أبو المجد لعيادة مجلس النواب لتلقى الإسعافات الأولية قبل أن يتم نقله فى سيارة إسعاف مُجهزة إلى إحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم.