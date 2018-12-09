شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة البرلمان" توصى بسرعة الانتهاء من تجهيز مستشفى الزاوية الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب خلال اجتماعها المنعقد اليوم الأحد، طلبات إحاطة مقدمة من النواب بشأن تدهور الخدمة الصحية في بعض المستشفيات.

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو وطني بشأن عدم تفعيل الموافقة من وزارة الصحة بإنشاء دور ثاني بمستشفي خدمات اليوم الواحد بدائرة الزاوية الحمراء، حيث تمت الموافقة من محافظة القاهر علي إنشاء دور ثاني لخدمة الأهالي الذين يعانون من عدم وجود منظومة صحية.

وقال "وطني"، إن محافظة القاهرة أصدرت قرارا بإزالة مستشفي الزاوية الحمراء لإنشاء مستشفي جديد وحتى الآن وبعد مرور ثلاث سنوات لا جديد ولم تحدد ميعاد الاستلام .

وقدم " وطني " طلب إحاطة آخر، أكد فيه أن هناك 11 مركز متخصص بدائرة الشرابية الزاوية الحمراء لا يوجد بهم أجهزة طبية كبيرة، وتعاني عجز شديد من الأطباء إلى جانب وجود حالات إهمال شديد، مطالبا وزارة الصحة بتوضيح أسباب العجز الشديد بالدائرة.

وهدد النائب عمر وطنى بالانسحاب من اجتماع لجنة الصحة، احتجاجا على تسويف وزارة الصحة فى تنفيذ توصيات سابقة بشأن مستشفى الزاوية الحمراء المتوقف منذ ٣ سنوات وعدم الاهتمام بتنفيذ قرار إزالة المستشفى وبناء أخرى جديدة لخدمة أكثر من ٢ مليون مواطن.

وحاولت النائبة الدكتور إيناس عبد الحليم، احتواء غضب النائب عمر وطنى، وأوصت وزارة الصحة بضرورة إيجاد خطة بديلة لتوفير الخدمة الطبية لأهالى الزاوية الحمراء لحين إزالة المستشفى القديم وإعادة بنائه نظرا لعدم كفاية إمكانيات مستشفى جراحات اليوم الواحد لخدمة المواطنين.