شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل وطن يطلق قوافل طبية ويفتتح معارض سلع بأسعار مخفضة بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقام حزب مستقبل وطن، فعاليات خدمية وحزبية متنوعة بالقاهرة والمحافظات، شملت على قوافل طبية وافتتاح لمعارض سلع ولحوم بأسعار مخفضة، وذلك ضمن خطة الحزب للعمل فى الشارع .

وشارك أمين حزب مستقبل وطن فى القاهرة فى فعاليات تطوير وتجميل حديثة بميدان القطامية أمام مساكن الإسكان الاجتماعى بالقاهرة الجديد بحضور قيادات الحزب وبعض أعضاء البرلمان .

فيما أطلقت أمانة الحزب بالإسكندرية عدة قوافل طبية بمختلف التخصصات الطبية لتوقيع الكشف وصرف العلاج اللازم بمنطقتى الحضرة وعزبة محسن بالمنتزه، كما شارك أمين الحزب بالبحيرة فى افتتاح عدة منافذ لبيع اللحوم والسلع بأسعار مخفضة بشارع المركز بأبو المطامير وأمام المستشفى العام بمدينة النوبارية بحضور قيادات الحزب .

وشاركت أمانة الحزب فى محافظة دمياط فى ندوة تثقفية حول تأهيل الشباب فى الحياة السياسية والحزبية بمشاركة بعض الخبراء وبعض المتخصصين فى العلوم السياسية وذلك فى نادى المهندسين بمدينة دمياط بحضور 500 شخص ، وبعض القيادات الشعبية والتنفيذية وأعضاء البرلمان .

وشارك أمين الحزب فى الفيوم بإطلاق حملة لمدة شهر لتوزيع الاف البطاطين لتغطية جميع قرى ومراكز المحافظة، فى إطار مساعدة الأسر الفقيرة فى تحمل برودة الشتاء وتم توزيع اليوم الأول 3 الاف بطانية بقرى الخالدية والجيلانى وعبود وأبو شنب مركز ابشواى بمشاركة القيادات الشعبية والتنفيذية .

وقامت أمانة الحزب فى محافظة الشرقية بتنظيم مؤتمر جماهيرى بمدينة صان الحجر تم خلاله استعراض إنجازات الحزب على المستوى الخدمى والإنسانى خلال الفترة الماضية، وكذلك إبراز الخطة المستقبلية للحزب بحضور ورموز العائلات والقبائل وقيادات الحزب وأعضاء البرلمان .