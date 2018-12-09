شكرا لقرائتكم خبر عن خالد العنانى فى البرلمان: القانون المصرى كان يسمح ببيع الآثار سابقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، إن القانون المصرى كان يسمح سابقا ببيع الآثار، وأنه كانت هناك صالة للبيع بالمتحف المصرى، كما أن القانون المصرى كان يسمح بما يسمى بالقسمة وهى قسمة الآثار المكتشفة.

وأضاف "العنانى" فى كلمته خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان المنعقد اليوم، الأحد، برئاسة النائب أسامة هيكل، أن قسم الآثار المستردة بالوزارة يعمل خلال اليوم على متابعة صالات المزادات للآثار ومن يمتلكون الآثار عبر الانترنت واتفاقية اليونسكو تجبر الدولة الطالبة لاستيراد الأثر على إثبات تسجيله ونعمل بعدة طرق لاستيراد الآثار منها الطرق الدبلوماسية والطرق القانونية.

وأكمل الوزير، أن هناك طريقة أخرى بالضغوط عن طريق منع بعثات الاكتشافات والتفاوض وغيرها من الأمور من أجل استيراد الآثار المصرية وهو ما أدى إلى عودة واسترجاع العديد من الآثار.