شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن يشيد بمنتدى أفريقيا 2018.. ويؤكد: يجلب فرصا الاستثمار الكبرى لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد حزب حماة الوطن، بانعقاد منتدى أفريقيا 2018 فى شرم الشيخ، لافتا إلى أنها رسالة هامة وتأكيد جديد على استعادة مصر فى عهد الرئيس السيسى لدورها الإقليمى ووزنها فى القارة السمراء، خاصة فى ظل الاهتمام الكبير بالمنتدى من قبل الدول الأفريقية ومسئوليها وأبرز رجال الأعمال والاستثمار بها.

وقال الفريق جلال الهريدى، رئيس حزب حماة الوطن، إن منتدى إفريقيا 2018، يعتبر نقطة تحول رئيسية لمستقبل التنمية فى القارة السمراء حيث يحتشد أهم المستثمرين فى العالم ودوائر المال والأعمال مع عدد من زعماء الدول الإفريقية لتحفيز الاستثمار فى القطاعات الاستراتيجية والتأسيس لمرحلة شراكة كاملة للاستفادة من الفرص الاستثمارية فى المجال الاقتصادى والتجارى والمالى وريادة الأعمال واستعراض توجهات الاستثمار العالمية الحالية.

أكد رئيس الحزب فى بيان اليوم أن منتدى إفريقيا 2018 له أهمية كبيرة لمصر والمنطقة الإفريقية ويعد فرصة كبيرة لإرساء أسس تحقيق التكامل والنجاح فى القارة وتعزيز التواصل مع كافة الشركاء الأفارقة الإستراتيجيين وتجميعهم حول هدف واحد.

وأضاف الفريق الهريدى أن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى افتتاح المنتدى يؤكد النظرة المختلفة للقيادة السياسية لقارة أفريقيا وأن القيادة فى مصر لديها توجه للاهتمام بالعودة للحضن الافريقى وأيضا لعقد اتفاقيات مع الدول الأفريقية وبداية كبيرة جدا للنمو الاقتصادى والتعاون بين أفريقيا

وأشار"الهريدى" إلى أهمية تطوير التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص فى ضوء الدور المحورى الذى يقوم به القطاع الخاص فى أفريقيا وضرورة الاستماع لمطالب واقتراحات وتقييم ممثلى مجتمع الأعمال والشركات الافريقية والدولية حول أهم التحديات التى تواجههم خلال العمل بدول القارة وسبل التغلب عليها، حتى يمكن تحقيق التنمية المستدامة فى افريقيا مؤكدا على وجود العديد من التحديات فى القارة الإفريقية، مما يتوجب علينا تحويلها إلى فرص حقيقية من خلال العمل المشترك، بما يساعد على نمو قطاع الأعمال وحشد كل الإمكانات فى هذا الاتجاه.