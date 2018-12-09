شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" ينظم ندوة حول "رؤية 2030 عقول المستقبل" بالقاهرة ودمياط.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم حزب مستقبل وطن بمحافظتى القاهرة ودمياط، ندوة تثقيفية تحت عنوان "رؤية 2030 عقول المستقبل" والتى شارك فيها المحاضر الدولى محمد مكروم، يأتى ذلك ضمن الندوات التى يعقدها الحزب بمختلف المحافظات، بمشاركة الشباب حول رؤية مصر 2030. ندوة مستقبل وطن بدمياط ندوة مستقبل وطن بدمياط

ندوة مستقبل وطن بمحافظة دمياط

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