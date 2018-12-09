شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير الرياضة: نبذل قصارى جهدنا لمصلحة الشباب.. "ولما بوعد بنفذ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تبذل قصارى جهدها فى كل ما هو خاص بالشباب لمعالجة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات وباقى الجهات المعنية بالأمر.

وأشار صبحى، خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، إلى أنه أرسل لوزارة التخطيط بشأن موضوع الحاضنات وكيفية تخصيص الأراضى فى هذا الجهد، قائلا: انا مش بعرف اوعد دون تنفيذ، مؤكدا على التنسيق الكامل بين وزارة الشباب والرياضة وجهاز تنمية المشروعات من اجل توفير فرص عمل مناسبة.

وأكد النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن الوزير أرسل جواب فى 29 فبراير الماضى بشأن الحاضنات يطلب فيه توفير التمويل اللازم لعدد منها على مستوى عدد من المحافظات المنيا والفيوم وتم الرد بأنه سيكون هناك تمويل على عامين لهذا الصدد.