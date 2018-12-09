لقي 5 مسؤولين سودانيين محليين مصرعهم، من بينهم والي القضارف ميرغني صالح، إثر تحطم طائرة مروحية كانت تقلهم في منطقة القلابات الحدودية مع إثيوبيا أثناء هبوطها في المطار، الأحد - بحسب سكاي نيوز.
وقال التلفزيون الرسمي السوداني إن أعضاء في حكومة القضارف، شرقي السودان، لقوا مصرعهم في الحادث.
وأفادت أنباء أن الطائرة كانت تقل نحو 11 شخصا، نجا منهم معتمد محلية باسندة واثنان آخران.
وإلى جانب والي القضارف، تضمن الضحايا نائب مدير الشرطة ومسئول الاستخبارات العسكرية، ومدير مكتب الوالي ووزير الزراعة في الولاية.
ولم...
شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 5 مسؤولين سودانيين في تحطم طائرة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الموجز وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الموجز ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .