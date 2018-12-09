مقتل 5 مسؤولين سودانيين في تحطم طائرة

لقي 5 مسؤولين سودانيين محليين مصرعهم، من بينهم والي القضارف ميرغني صالح، إثر تحطم طائرة مروحية كانت تقلهم في منطقة القلابات الحدودية مع إثيوبيا أثناء هبوطها في المطار، الأحد - بحسب سكاي نيوز.

وقال التلفزيون الرسمي السوداني إن أعضاء في حكومة القضارف، شرقي السودان، لقوا مصرعهم في الحادث.

وأفادت أنباء أن الطائرة كانت تقل نحو 11 شخصا، نجا منهم معتمد محلية باسندة واثنان آخران.

وإلى جانب والي القضارف، تضمن الضحايا نائب مدير الشرطة ومسئول الاستخبارات العسكرية، ومدير مكتب الوالي ووزير الزراعة في الولاية.

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