انطلاق أعمال القمة الخليجية الـ 39 بالرياض برئاسة الملك سلمان

انطلقت أعمال قمة دول مجلس التعاون الخليجي التاسعة والثلاثين في العاصمة السعودية الرياض برئاسة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وحصور كل من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ونائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم وأمير الكويت صباح الأحمد الصباح ونائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العماني فهد بن محمود آل سعيد ووزير الدولة القطري للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي.
وكانت وزارة الخارجية القطرية قد أعلنت أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني سيغيب عن القمة وسيشارك وفد وزاري ممثلاً قطر، فيما أعلن وزير خارجية البحرين خالد بن احمد آل خليفة انه كان الأجدر بأمير قطر تميم بن حمد ان يقبل بالمطالب العادلة ويتواجد في القمة الخليجية.
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