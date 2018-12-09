انطلاق أعمال القمة الخليجية الـ 39 بالرياض برئاسة الملك سلمان

انطلقت أعمال قمة ​دول مجلس التعاون​ الخليجي التاسعة والثلاثين في العاصمة السعودية الرياض برئاسة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وحصور كل من ملك ​البحرين​ حمد بن عيسى آل خليفة ونائب رئيس دولة ​الإمارات​ حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم و​أمير الكويت​ صباح الأحمد الصباح ونائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العماني فهد بن محمود آل سعيد ووزير الدولة القطري للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي.

وكانت ​وزارة الخارجية القطرية​ قد أعلنت أن ​أمير قطر​ تميم بن حمد آل ثاني سيغيب عن القمة وسيشارك وفد وزاري ممثلاً قطر، فيما أعلن وزير ​خارجية البحرين​ خالد بن احمد آل خليفة انه كان الأجدر بأمير قطر​ تميم بن حمد ان يقبل بالمطالب العادلة ويتواجد في القمة الخليجية.