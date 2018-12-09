عدوان: تطبيق اللامركزية يعني الشفافية والمحاسبة والحدّ من الفساد

أكد رئيس ​لجنة الإدارة والعدل​ النائب ​جورج عدوان​ أن العمل على إقتراح قانون اللامركزية الإدارية الموسعة في ​لبنان​ يجب أن يترافق مع عمل تثقيفي وتوعوي على الأرض وما بين المواطنين حول أهمية هذا القانون وإيجابياته، خصوصاً وأن البعض لديه الإعتقاد أن اللامركزية تعني التقسيم أو ​الفدرالية​ المناطقية، مشددا على أن " مسألة الحكم المحلي هي إحدى أهم المسائل التي يجب أن يعيرها المشرّع اللبناني أهمية قصوى باعتبارها تصبّ في صلب رسالته في خدمة المصلحة العامة".

وفي كلمة له خلال مؤتمر "اللامركزية الإدارية في لبنان.. من القراءة السياسية الى التجربة التنموية" شدد عدوان على ضرورة الخروج من الحيز الضيّق المخصّص للامركزية الإدارية غير الموسعة حالياً في لبنان، رغم تطبيقها في عدد كبير من دول العالم وإيجابيّاتها على مختلف الأصعدة، كتسهيل خدمة المواطنين وتلبية حاجاتهم محلياً، التخفيف من البيروقراطية ومن الروتين الإداري، تعزيز التمثيل المحلّي والعدالة الإجتماعية والشراكة والمشاركة في الحكم المحلي، والأهم تكريس الشفافية والمساءلة والمحاسبة والحدّ من ​الفساد​ وصولاً لتعزيز فرص النجاح الاقتصادي ما يعني الحدّ من هجرة أبناء الريف الى المدن ومن الاكتظاظ الكثيف في العاصمة.

وأشار عدوان إلى أن "اللجنة الفرعية أقرت حتى تاريخه معظم المواد المتعلقة بالمبادئ العامة للامركزية الادارية الموسعة، وبمجلس ​القضاء​، وبالهيئة العامة وبمجلس إدارة القضاء، بإستثناء بعض المواد التي ما زالت معلّقة او قيد الدرس و​النقاش​ او التي يقتضي توضيحها، مؤكدا العمل الجدي على إقرار اقتراح القانون بكامله قبل نهاية عام 2019".