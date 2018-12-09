النشرة: جرافة إسرائيلية إجتازت السياج التقني في خراج ميس الجبل

افاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​ أن "​جرافة​ إسرائيلية من نوع "بوكلين" إجتازت السياج التقني في تلة الشراقي في خراج بلدة ​ميس الجبل​ في ظل حماية من قبل 25 جنديا اسرائيليا إنتشروا بمحاذاة هذا السياج وباشرت أعمال الجرف خارج السياج".

ويسجل حالة من الإستنفار لعناصر ​الجيش اللبناني​ الذي اتخذ التدابير الميدانية اللازمة في الجهة المقابلة.