النشرة: جرافة إسرائيلية إجتازت السياج التقني في خراج ميس الجبل

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا أن "جرافة إسرائيلية من نوع "بوكلين" إجتازت السياج التقني في تلة الشراقي في خراج بلدة ميس الجبل في ظل حماية من قبل 25 جنديا اسرائيليا إنتشروا بمحاذاة هذا السياج وباشرت أعمال الجرف خارج السياج".
ويسجل حالة من الإستنفار لعناصر الجيش اللبناني الذي اتخذ التدابير الميدانية اللازمة في الجهة المقابلة.
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