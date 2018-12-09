وليد البعريني: كل غيور على الوطن عليه اليوم أن يقف مع سعد الحريري

اكد عضو كتلة "المستقبل" النائب ​وليد البعريني​ أن "رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ يتعاطى في ملف تشكيل الحكومة ومنذ اللحظة الأولى بأخلاقه العالية ووطنيته المعهودة، حتى في موضوع التهجم الذي طاله شخصيا، رفض اللجوء إلى الشارع وجعل الإحتكام إلى الدولة والمؤسسات حصرا هو الحكم".

واشار البعريني خلال لقاء اقيم على شرفه في بلدة "​برقايل​" بدعوة من رئيس اتحاد جمعيات عكار الإنمائية زاهر عبيد وحضور حشد من الفاعليات، الى "إن كل غيور على الوطن وحريص على الدولة، عليه اليوم أن يقف إلى جانب الشيخ سعد الحريري لأنه ضحى الكثير لأجل البلد من رصيده الشخصي، كي ينأى بلبنان عن الأزمات، ولا زال، وهو اليوم يتعرض لشتى أنواع الضغوط لثنيه عن مواقفه السياسية والوطنية".

وشدد البعريني على "أننا نلجأ إلى ​الدستور​ ونعبر عن حقنا بالقانون. فنحن من المؤمنين بأن الدولة هي وحدها من يحمينا، لكننا أيضا وفي الوقت نفسه لن نساير على حساب كرامة الرئيس الحريري وكرامتنا، وليعلم من يسير اليوم في جادة الخطأ، أن الهيكل إذا سقط فسيسقط على رأس الجميع، وعلى الجميع بالتالي أن يتحملوا مسؤولياتهم".