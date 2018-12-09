"إسكان النواب" تفتح ملف المغالاة في أسعار المياه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

شهدت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة يسري المغازي، فتح ملفات مياه الشرب والمغالاة فى أسعارها بمدينة السلام بمحافظة السويس من خلال طلب الإحاطة العاجل المقدم من النائب عبدالحميد كمال الذي حذر فيه من الارتفاعات غير المبررة فى أسعار فواتير المياه، فضلاً عن انقطاع المياة بصورة مستمرة.

ونوة النائب إلى أن احتياجات مدينة السلام اليومية تقترب من 35 ألف متر مربع بينما المتاح 20 ألفًا فقط، أى أن العجز اليومي يزيد عن 15 ألف متر مكعب وبنسبة عجز 42% من احتياجات السكان، إضافة إلى كمية التسربيات فى الشبكة وما تسببة من إهدار للمال العام.

وأعلن المهندس أحمد محمود صحاح رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمدن القناة لمياه الشرب والصرف الصحي، بإن هناك محطة جديدة لإنتاج 10 آلاف متر مكعب يوميا، سيتم تسليمها فى فبراير 2019.

وعقب النائب عبدالحميد كمال، بأن المحطة الجديدة لن تفي بالاحتياجات اليومية وليس هناك رؤية للمستقبل مع الزيادة السكانية لمدينة السلام التي يقطنها حالياً 50% من المخطط لها.

وأضاف عبد الحميد، أن الشركة تغالي فى أسعار المياه التي يصل فيها المتر المكعب إلى ما يقرب من 1 جنيه، بينما تشترى المياه من محطة قناة السويس بـ 16 قرشا للمتر الواحد.

وطالب النائب بأهمية حل المشكلة سواء من ناحية زيادة ضخ المياه وإعادة النظر فى الأسعار.