القبض على 11 متهما في حملة أمنية بالخانكة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين: قاد اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، اليوم الأحد، حملة تفتيشية مكبرة بدائرة مركز شرطة الخانكة، استهدفت العناصر الإجرامية الخطرة. وضمت الحملة اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية، والعميد يحى راضي رئيس مباحث المديرية، وضباط مجموعات العمل من إدارة البحث الجنائي بالاشتراك وإدارة المرور مدعومة بمجموعات من إدارة قوات الأمن، لتحقيق التواجد الأمني بشكل فعال لفرض السيطرة الأمنية وتفعيل القانون وإعلاء هيبة الدولة تحت الإشراف الميداني لقيادات إدارة البحث الجنائي. وتأتي الحملة في إطار توجيهات وزير الداخلية وتعليمات اللواء مساعد الوزير لقطاع الأمن العام بالقيام بحملات يومية على مستوى جميع مديريات الأمن لمكافحة الجريمة. أسفرت جهود الحملة عن القبض على 11 متهمًا من العناصر الخطرة، وضبط 4 أسلحة نارية، و4 قضايا مخدرات، وضبط 4 أحكام جنايات، و132 مخالفة مرورية، و87 قضية مرافق متنوعة.

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