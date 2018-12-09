"المحافظين" ينظم ندوة "التنمية وعلاقتها بالأمن القومي" الأربعاء المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

ينظم حزب المحافظين، الأربعاء المقبل، ندوة بعنوان "التنمية وعلاقتها بالأمن القومي ودور الأحزاب في تفعيل المشاركة السياسية" وذلك بمقر الحزب الرئيسي بوسط البلد.

ويحضر الندوة اللواء محمود خليفة، المستشار العسكري لجامعة الدول العربية، ورئيس هيئة القوى العربية المشتركة، والمهندس أكمل قرطام، رئيس الحزب، والمهندس علي قرطام، نائب رئيس الحزب للشئون الخارجية، وعدد من السياسيين والبرلمانيين.

وأكد المهندس علي قرطام، أهمية عقد مثل هذه الندوات والتي تمثل حقبة جديدة من التواصل المباشر مع المواطنين وتوضيح الحقائق للرأي العام وهو ما يعد بداية حقيقية للتفعيل الإيجابي للحياة السياسية بين الأحزاب الفاعلة والنخبة السياسية، مرحبًا باختيار اللواء محمود خليفة لحزب المحافظين لاستضافة هذا الحدث.

وأوضح أن محاور النقاش في الندوة هامة للغاية للرد على كثير من التساؤلات وتوضيح المزيد من الحقائق للرأي العام.​