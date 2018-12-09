تأجيل محاكمة 3 متهمين برشوة هيئة البترول لـ 12 يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 3 متهمين منهم 2 يعملان بشركة تابعة لهيئة البترول بتهمة الاستيلاء بالتلاعب على 13 مليون و300 ألف جنيه دون سند قانوني، لجلسة 12 يناير للمرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، وبعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، وصلاح عبد الرحمن، وأحمد سويلم، وبحضور ضياء عابد ممثل النيابة العامة، وبأمانة سر محمد علاء حمزة، وأحمد كمال.

وتشمل تفاصيل القضية تورط "محمد. ع" و "تامر. أ"، الموظفين بالشركة التابعة لهيئة البترول في إسناد أعمال مقاولات لشركة "وائل. م"، من الباطن وتقسيم الأرباح السنوية لهذه العملية بالتساوي، بين الثلاثة، وفي سبيل ذلك حصلوا على 13 مليونا.