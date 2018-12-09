مباحث الأموال العامة تداهم المطابع المخالفة بالمرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت مباحث الأموال العامة، حملة أمنية لفحص المطابع ومكاتب الزنكوغراف بدائرة قسم شرطة المرج.

وأسفرت الجهود عن ضبط "أحمد.م"، 41 سنة، صاحب مطبعة كائنة بدائرة قسم شرطة المرج - ومقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، لقيامه بتقليد العلامات التجارية والمطبوعات الخاصة ببعض المنتجات بالمطبعة ملكه بدون تصريح من مصلحة التسجيل التجاري ووزارة الصحة وبتفتيش المطبعة عثر بداخلها على "700 استيكر مدون عليهم أسماء مكملات غذائية وأعشاب طبية".

وضُبط أيضًا "أحمد.ع"، 39 سنة، عامل بمطبعة كائنة بدائرة قسم شرطة المرج، ومقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية، لقيامه بتقليد العلامات التجارية والمطبوعات الخاصة ببعض المنتجات بالمطبعة عمله بدون تصريح من مصلحة التسجيل التجاري ووزارة الصحة، وبتفتيش المطبعة عُثر بداخلها على (كمية من علب الكرتون الخاصة ببعض الأدوية ومستحضرات التجميل).

وبمواجهتهما اعترفا بتقليد المطبوعات بدون تكليف من الجهات المعنية لصالح عملائهما؛ وذلك لتحقيق أرباحاً غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجاري العرض على النيابة التي باشرت التحقيق.