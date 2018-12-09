محافظ القاهرة يكرم السكرتير العام بعد بلوغه سن المعاش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

شهد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، حفل تكريم اللواء محمد الشيخ، السكرتير العام للمحافظة، لبلوغه سن المعاش.

وأثنى المحافظ، خلال حفل التكريم، على الجهد الذي بذله اللواء محمد الشيخ خلال فترة عمله مثمنًا حرصه على الحفاظ على مصالح المحافظة، وإنشاء علاقات متميزة بين المحافظة والجهات المعنية الأخرى بالدولة.

وقال المحافظ، إن اللواء محمد الشيخ قضى في العمل المحلي 10 سنوات من عمله في الدولة الذي امتد على مدار 40 عامًا وكان مثالًا يحتذى به في التفاني والعمل الجاد واحتواء المشكلات، كما منح المحافظ السكرتير العام المتقاعد درع المحافظة، وقدمت المديريات والهيئات والعاملين بالمحافظة بعض الهدايا التذكارية له.

شهد الحفل نواب المحافظ الأربعة ورؤساء الأحياء ومديري المديريات والهيئات وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.​