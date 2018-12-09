"خدوا الفلوس وجريوا".. مباحث الشيخ زايد تلاحق عامل بمطعم شهير بتهمة النصب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

تكثف قوات الأمن بالجيزة جهودهم لضبط المتهمين بالاستيلاء على مبلغ 60 ألف دولار من مدير شركة بعد إيهامه بقدرتهم على تحويل المبلغ بالعملة المحلية بسعر جيد.

البداية بلاغ تلقاه العميد عمرو حافظ، مأمور قسم شرطة الشيخ زايد، من مدير شركة يتهم عامل بمطعم مأكولات شهير بمنطقة الدقي بالنصب والسرقة، لافتا بأن المشكو في حقه حضر وآخر لإتمام عملة "تغيير العملة" إلا أنه فوجئ باستيلائهما على حقيبة النقود ولاذا بالفرار.

وشكل العقيد عمرو حجازي، مفتش مباحث قطاع أكتوبر، فريق بحث يترأسه الرائد سامح بدوي، رئيس مباحث الشيخ زايد ومعاونيه الرائد محمد المسلمي وعماد الخولي تحديد هوية المتهمين وضبطهما وإعادة المبلغ المستولى عليه.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء إيهاب مختار، حكمدار الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.