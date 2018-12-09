عاهل البحرين: العلاقات مع السعودية تاريخية وتزداد صلابة يومًا بعد يوم

أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أن العلاقات السعودية البحرينية أخوية تاريخية وطيدة تزداد صلابة يوما بعد يوم، وترتكز إلى روابط الإخاء والمحبة الراسخة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على دعوته لحضور القمة الخليجية، مجددا تقديره البالغ للجهود الدؤوبة التي تقوم بها المملكة على الساحتين الإقليمية والدولية إرساء للأمن والسلم وحفاظا على مقدرات ومصالح الدول والشعوب.
وأعرب العاهل البحريني - لدى وصوله الرياض اليوم الأحد للمشاركة في أعمال الدورة 39 لمجلس التعاون الخليجي عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة بين البحرين والسعودية، وشكره للعاهل السعودي الملك
وأكد أن الاجتماع الذي يجسد وحدة الهدف والمصير المشترك يأتي انطلاقا من المسؤولية الكبيرة والدور الحيوي الذي
وأعرب العاهل البحريني عن تطلعه لنجاح القمة بقيادة الملك سلمان، والخروج بقرارات مهمة لتعزيز مسيرة مجلس التعاون بما يحقق مصالح شعوبه ويلبي تطلعاتهم في المزيد من التنمية والتقدم والرخاء.
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