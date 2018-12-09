ملك البحرين يصل السعودية للمشاركة بالقمة الخليجية

المملكه العربيه السعوديه ليندا سليم

وصل الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الى المملكه العربيه السعوديه "الرياض"، وكان في استقبال جلالته بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية أخوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.

كما كان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الوزير المرافق ، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ومعالي رئيس المراسم الملكية الأستاذ خالد بن صالح العباد، والشيخ حمود بن

عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الدكتور عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ.بعد ذلك صافح جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مستقبليه، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بنسعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني، وأصحاب المعالي الوزراء وقادة القطاعات العسكرية .كما صافح خادم الحرمين الشريفين الوفد الرسمي المرافق لجلالة ملك مملكة البحرين، وبعد استراحة قصيرة في صالة التشريفات غادر جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في موكب رسمي إلى قصر الدرعية.

ويضم الوفد الرسمي المرافق لجلالة ملك البحرين، سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، وسمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي، ومعالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية، ومعالي وزير شؤون الإعلام علي بن محمد الرميحي.