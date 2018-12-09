مقتل 8 جنود أفغان في هجوم لطالبان على نقطة تفتيش بإقليم فرح غربي البلاد

حركة طالبان وكالات : أعلن مسئول أفغاني أن حركة طالبان هاجمت نقطة تفتيش تابعة للجيش في إقليم فرح غربي البلاد؛ ما أدى إلى مقتل 8 جنود أفغان على الأقل، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. الأقل، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال عضو بمجلس الإقليم عبدالصمد صالحي إن المتمردين اختطفوا 10 جنود آخرين خلال الهجوم الذي وقع مساء أمس.

وقال المتحدث باسم شرطة الإقليم محب الله محب إن ثلاثة متمردين لقوا مصرعهم وأصيب أربعة آخرون.

يشار إلى أن طالبان تشن هجمات شبه يومية لاستهداف قوات الأمن بشكل رئيسي.

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