شاهد.. أول تعليق من البحرين على غياب قطر عن القمة الخليجية

وكالات :

قال وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، عبر تغريدة نشرها في حسابه "تويتر"، عقب وصوله إلى الرياض لحضور القمة، أن أمير قطر كان يتوجب عليه القبول بالمطالب "العادلة" ويتواجد في القمة، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وتستضيف السعودية الأحد القمة السنوية لمجلس التعاون التي تعقد

في أجواء أزمات متنوعة منها الخلاف مع قطر والحرب في اليمن بالإضافة إلى مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول.

ويشارك في القمة كل من ملك البحرين حمد بن عيسى وأمير الكويت الشيخ صباح

الأحمد الصباح، فيما يترأس وفد الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة حاكم دبي، فيما أوفد سلطان عمان قابوس بن سعيد، نائب رئيس وزرائه نيابة عنه.

وذكرت وسائل الإعلام أن الأمير تميم بن حمد لن يشارك في القمة رغم تلقيه دعوة رسمية من الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز وأوضحت أن مشاركة قطر ستقتصر على وزير دولة.