إصابة 140 ألف مواطن بحالات تسمم في البصره بسبب المياة الملوثة

سجلت محافظة البصرة إصابة أكثر من 140 ألف مواطن بحالات تسمم خلال الأشهر القليلة الماضية تزامنًا مع ارتفاع نسبة ملوحة مياه شط العرب، وذلك حسبما صرح النائب الإداري لمحافظ البصرة ضرغام الأجودي خلال مؤتمرصحفي اليوم الأحد، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وأضاف أن "التلوث جاء نتيجة البكتيريا وبقايا الأسمدة والمبيدات الحشرية والمخلفات الكيمياوية الصناعية والنفطية، وارتفاع مستويات النترات والكبريت
وتابع: "التلوث الأخطر هو التلوث بعنصر الكادميوم الذي بلغت نسبته أكثر من 53 ضعفًا عن الحد الأعلى المسموح".
وحذر الأجودي من تسبب هذا التلوث بإصابة السكان بالسرطان وهشاشة العظام والفشل الكلوي في حال التعرض له لمدة طويلة.
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