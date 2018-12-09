محمد الشيخ يعتذر لحكماء المريخ ويرفض العودة للرئاسة من جديد

انخرط حكماء المريخ بقيادة محمد الياس محجوب الرئيس الأسبق للنادي في اجتماع مطول بدار ود الياس في أم درمان واستمر الاجتماع حتى ساعة متأخرة من الليل وخلص الاجتماع إلى ضرورة الاتصال بمحمد الشيخ وإقناعه بضرورة التراجع عن الاستقالة التي تقدم بها وأن يواصل المشوار مع المجموعة المتبقية حتى الوصول لانعقاد الجمعية العمومية لننتخب مجلس إدارة جديد .
بيد أن محمد الشيخ تمسك بالاستقالة التي دفع بها وأعلن زهده في العمل الإداري بنادي المريخ ، ويتوقع أن يواصل حكماء المريخ ورموزه بحسب صحيفة الصدى اجتماعاتهم اليوم من أجل إيجاد مخرج للأزمة الإدارية الحادة التي يمر بها نادي المريخ .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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