المريخ يؤدي مرانه الأساسي والتش يدهش الزلفاني

أدي المريخ مساء السبت مرانه الأساسي على ملعب المباراة تحت إشراف المدرب التونسي يامن الزلفاني والذي اشتمل على العديد من الجمل التكتيكية وتدريبات الإحماء واللياقة البدينة واعتمد فيها تنفيذ الضغط على حامل الكرة واللعب بالأطراف والاستفادة من العكسيات مع كيفية بناء الهجمة من العمق .

وقد أجاد أكثر من لاعب وظهر بمستوى مشرف للغاية وكان الزلفاني قد أوقف التدريب عدة مرات لتصحيح الأخطاء وتوجيه اللاعبين وظهر لاعب وسط المريخ أحمد حامد التش بمستوى طيب خلال المران وأدى كل ماطلبه منه الجهاز الفني وقد تحدث إليه الزلفاني بحسب صحيفة الصدى وطالبه بعدم الاحتفاظ بالكرة لفترات طويلة وقد استجاب اللاعب لتوجيهات المدرب .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)