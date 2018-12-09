جمال الوالي ينفى عودته للعمل الإداري للمريخ

نفى جمال محمد عبدالله الوالي، رئيس نادي المريخ السابق، أي اتجاه له للعودة للعمل الإداري للمريخ الآن، وقال إنه سيظل جندياً من جنود المريخ يعمل من الخارج ويدعم المريخ متى ما طلب منه، وكانت بعض الأبناء قد أشارت إلى أن جمال الوالي .

سيعود لقيادة المريخ بشرط أن يذهب هذا المجلس بطريقة هادئة بل أن بعض الأنياء قالت إن اجتماعاً قد تم الجمعة، بمنزل جمال الوالي، بحضور محمد الشيخ مدني وعصام الحاج، أدى إلى إقناع الوالي بالعودة .

من ناحية أخرى وبحسب صحيفة قوون شهد منزل السيد محمد الياس محجوب تظاهرة مريخية لمناقشة الأوضاع المريخية ومن ناحية أخرى تسلم السيد محمد الشيخ مدني، أمر تكليف قضائي من أسامة عطا المنان، بأربعة مليارات بالرغم من أن جمال الوالي سبق وأن أعلن أسامة عطا المنان، لا ديون له مع المريخ، وقد جاء أمر التكليف متأخراً بسبب استقالة محمد الشيخ مدني .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)