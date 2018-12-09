مدرب اتحاد الجزائر يرد يقر بصعوبة لقاء المريخ

أقرَّ الفرنسي تيري فروجي، مدرب اتحاد العاصمة، بصعوبة المهمة أمام المريخ، الذي يحل ضيفًا على الفريق الجزائري، غدًا الإثنين، بملعب الخامس يوليو، بإياب ثمن نهائي كأس زايد للأندية العربية الأبطال.

كانت مباراة الذهاب، التي أقيمت في السودان، بفوز المريخ (4-1).

وقال فروجي، في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد: يجب تدارك فارق الأهداف، من أجل العبور إلى ربع النهائي.

وأضاف: بطولة كأس زايد من أهدافنا، وعلينا أن نتأهل، رغم أننا سنواجه فريقًا قويًا، خلق لنا الصعوبات الكثيرة لنا في أم درمان، وسجل علينا 4 أهداف كاملة.

ورد المدرب، على تصريحات المدافع فاروق شافعي، الذي قال إنه لم ينل مستحقاته منذ عام ونصف، قائلاً: الوقت غير متاح للحديث عن الأمور الشخصية؛ لأن هدفنا هو التأهل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)