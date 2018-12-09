تفاصيل استشهاد والي القضارف و(5 ) من مرافقيه باحتراق طائرة

سقطت طائرة مروحية واحترقت، صباح الأحد، في منطقة القلابات الحدودية، مما أدى إلى استشهاد والي ولاية القضارف م. ميرغني صالح، وخمسة من مرافقيه على رأسهم وزير الإنتاج عمر محمد إبراهيم، فيما نجا أربعة أشخاص من ركاب الطائرة المنكوبة تم نقلهم لمستشفى باسندة لتلقي العلاج .

وقال مراسل الشروق بالولاية محمد الفاتح، إن الطائرة كانت في طريقها إلى منطقة القلابات الحدودية واحترقت عندما فقد الكابتن السيطرة في لحظة الهبوط واحترقت داخل المدرج، وأشار إلى أن الوالي كان يقوم بجولة ميدانية للمحليات الحدودية بدأت يوم السبت بمحلية البطانة .

وأكد مراسل الشروق استشهاد خمسة من مرافقي الوالي هم: وزير الإنتاج عمر محمد إبراهيم، وقائد ثاني الفرقة الثانية العميد حسن، ومدير شرطة الجنايات العميد النور، ومدير إدارة الحدود صلاح الخبير، ومدير مكتب الوالي مجدي حسن النور .

وأضاف أن هناك ناجين من الحادث هم: مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني، ومدير الإعلام بمكتب الوالي الطيب الشريف،وإثنين آخرين، وأشار إلى أن حكومة ولاية القضارف بدأت في تلقي العزاء في المتوفين بمنزل والي ولاية القضارف بمدينة القضارف .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)