الفيفا يعتمد “حكمات” سودانيات لإدارة مباريات السيدات

اعتمد الإتحاد الدولي لكرة القدم فيفا (حكمات) سودانيات لأول مرة لإدارة مباريات كرة القدم للسيدات،وتسلم اتحاد الكرة خطاباً رسمياً باعتماد الحكمات ، خادم الله الشائب (حكم وسط) و ريماز عثمان وهنادي محمد علي وزهراء علي (حكم مساعد) لإدارة مباريات كرة القدم للسيدات . وبحسب صحيفة الإنتباهة اعتبرت لجنة التحكيم المركزية أن الخطوة تنصب في تطور كرة القدم النسائية والتي تجد اهتماماً من قبل الاتحادين الدولي ” الفيفا” والأفريقي ” الكاف “والاتحاد العام لكرة القدم . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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