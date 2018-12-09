بمشاركة 27 لاعباً.. الهلال ينهي المناورات لاصطياد أسود الجبال اليوم

أختتم فريق الهلال تحضيراته لمواجهة هلال الجبال عشية اليوم، لحساب لمباريات الأسبوع الثالث من الدوري الممتاز للمجموعة (ب) وأدى الأزرق حصة تدريبية مساء أمس . استمرت لـ(45) دقيقة، بمشاركة (27) لاعباً تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة المدرب التونسي أراد الزعفوري وطاقمه المعاون الذي أخضع لتدريبات متنوعة بفرض رفع معدل الجاهزية البدنية والفنية . وبحسب صحيفة قوون أستهل الفريق المران بتدريبات بدنية واختتم المران بتقسيمة في منتصف الملعب حرص من خلاله الإطار الفني على اللعب من لمسة واحدة والضغط على حامل الكرة وتطبيق الأسلوب الذي سيلعب به اليوم . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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