فيديو | "أبو هتلر".. رجل الخليل المشهور

محلل لكثير من القضايا من حوله، محليّة كانت أو دولية، سياسية أو اجتماعية، نال شهرة واسعة عبر منصّات التواصل الاجتماعي، بسبب لهجته الخليليّة.



لقّبه أصدقاؤه وأقاربه باسم "أبو هتلر". له قصّة حزينة وراء سبب سفره إلى العراق. تحدّث حول الضمان الاجتماعي، وعن لعبة "ببجي"، ويدافع عن ترامب بعد اتهامه بممارسات جنسية.

مؤخرًا، قرر "أبو هتلر" الفاقد للبصر، أنه لا بدّ له أن يتزوج من فتاة أوكرانية!

إنتاج: الخليج 365 | تصوير: سفيان أبو راس

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