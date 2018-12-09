كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تعتقل 10 أشخاص مشتبه بهم فى تفجير انتحاري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال قائد الشرطة الإيرانى حسين اشترى اليوم الأحد إن قوات الأمن الإيرانية ألقت القبض على 10 أشخاص يشتبه بأنهم على صلة بتفجير انتحارى بسيارة ملغومة راح ضحيته اثنان على الأقل من رجال الشرطة الأسبوع الماضى.

ونسبت وكالات الأنباء الإيرانية إلى اشترى قوله "حصلنا على معلومات جيدة ونأمل بتعاون الناس ... أن نصل إلى الخيوط الرئيسية". وقال اشترى إن السلطات حددت هوية المزيد من المشتبه بهم وتسعى وراءهم.

وأصيب ما لا يقل عن 48 شخصا فى الهجوم الذى وقع يوم الخميس وشنته جماعة سنية مسلحة على مقر الشرطة فى مدينة تشابهار الساحلية بجنوب شرق البلاد.

والتفجيرات الانتحارية نادرة فى إيران لكن جماعات سنية متشددة نفذت عددا من الهجمات استهدفت قوات الأمن الإيرانية فى السنوات القليلة الماضية فى إقليم سيستان وبلوخستان حيث تقع مدينة تشابهار.

وتعيش أقلية سنية فى سيستان وبلوخستان فى الدولة ذات الأغلبية الشيعية ويشهد الإقليم أعمال عنف منذ فترة طويلة سواء من جانب مهربى المخدرات أو الانفصاليين.