كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جونسون" يطالب "ماى" بإعادة التفاوض حول "البريكست" فى حالة الخسارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون، اليوم الأحد، إنّ "تيريزا ماي" يمكنها البقاء فى منصبها كرئيسة للوزراء والعودة إلى بروكسل وإعادة التفاوض بشأن اتفاق الخروج البريطانى إذا خسرت تصويتا برلمانيا حاسما يوم الثلاثاء حول اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال جونسون، وهو من أبرز المناصرين لحملات "البريكست" الذي ينظر إليه على أنه خليفة محتمل لـ"ماى"، إنّ بروكسل ستصغي إذا ما طُلب منها إلغاء صفقة "الدعم" الأيرلندي، وهي بوليصة تأمين تم تصميمها لمنع حدوث حدود صلبة بين الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأيرلندا الشمالية التي يحكمها البريطانيون.

ولدى سؤاله عما إذا كان بإمكانها البقاء كقائدة والعودة إلى الاتحاد الأوروبي لإعادة التفاوض على الصفقة إذا خسرت التصويت، قال جونسون لهيئة الإذاعة البريطانية: "بالطبع، هذا هو بالضبط ما يجب أن يحدث"، وأضاف: "ما يريد الناس سماعه الآن ليس شيئاً عن انتخابات القيادة والشخصيات، ما يريدون سماعه هو أن هناك خطة للخروج من هذه الفوضى".