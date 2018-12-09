كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كومى: التحقيق مع 4 أمريكيين حول التآمر مع روسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكى "افى بى أى"، تحقيقات مع أربعة أمريكيين في يوليو 2016 حول ما إذا كانوا قد ساعدوا جهود روسيا المزعومة للتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 ، وفقاً لما صرح مدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق جيمس كومي.

ويبدو أن كومي يشير إلى أن التحقيقات التى كانت تبحث في العلاقات بين روسيا والحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بينما لم يحدد هوية الأشخاص الذين يجري التحقيق معهم، لكنه قال إن ترامب ليس من بينهم، وفقاً لوكالة رويترز، اليوم.