كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء الإيطالى يواجه إقالة ودية من حزبه بسبب الميزانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتنامى الإعتراض في الوسط السياسي لحزب "رابطة الشمال" الحاكم فى إيطاليا، الأمر الذى يزيد الضغط على رئيس الوزراء الشعبوى "ماتيو سالفيني" وشريكه في الائتلاف لعكس مسار ميزانيتهم لعام 2019.

ووفقاً لوكالة رويترز، قال باتريزيو دي توس، الذي كان يعلق آمالا كبيرة عندما استلمت الرابطة السلطة منذ ستة أشهر: "لطالما ظننت أن الرابطة كانت قادرة على مساعدة الناس العاملين- أناس حقيقيين- ولهذا كنت قد وضعت ثقتي بهم في هذه اللحظة التاريخية، أما الآن، هو وغيره من رجال الأعمال غير واثقين".

ومنذ تشكيل رابطة الشمال وحزب "الخمس نجوم" المناهض للمؤسسة النخبوية، تحول الاقتصاد إلى الاتجاه المعاكس، كما أن خطط ميزانية الإنفاق الضخمة الجديدة للإدارة الشعبوية قد رفعت أسعار الفائدة، مما أثار مخاوف من أزمة مصرفية أخرى.

وفي منطقتي "لومباردي" و"فينيتو"، اللتين تشكلان معاً ثلث الاقتصاد الوطني وتديرهما الرابطة، بدأت الشركات الصغيرة إلى المتوسطة تتسائل علانية استراتيجية زعيم الحزب سالفيني

وقال "دى توس" ، رئيس شركة خشب الأثاث "جروبو ليدج ليجنو"، التى تجنى مكاسب سنوية حوالي 40 مليون يورو: "نحن نركز على إدارة البلاد حسب العواطف بدلاً من الأرقام.