كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير إسرائيلي يقود اقتحامات جديدة للأقصى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقتحم عشرات المستوطنين اليوم الأحد باحات المسجد الأقصى بقيادة وزير الزراعة الإسرائيلي اوري ارئيل وبحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية.

وقامت مجموعات من المستوطنين بالتسلل إلى باحات المسجد الأقصى من باب المغاربة على شكل مجموعات بالتزامن مع حلول عيد الأنوار التوراتي "الحانوكا".

وقال مدير عام أوقاف القدس عزام الخطيب في اتصال هاتفي مع مراسل "سبوتنيك":" الشرطة الإسرائيلية سهلت اقتحامات المستوطنين بفتح باب المغاربة أمامهم وحراستهم أثناء جولاتهم وطقوسهم في جنبات الحرم القدسي".

وأضاف الخطيب "أضحت الاقتحامات من قبل المستوطنين المتطرفين تحظى بغطاء رسمي بعد أن حظيت بمشاركة وزراء وآخرهم اليوم وزير الزراعة أوري آرئيل في استفزاز صارخ لمشاعر المسلمين حول العالم".

وتابع: "هذه الاقتحامات تنذر بعواقب وخيمة في ظل تدنيس باحات المسجد الأقصى المبارك حيث أن الحرم القدسي خالص للمسلمين ويمنع المساس به".

يذكر أن الجمعيات الاستيطانية وجهت دعوات للمستوطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتكثيف اقتحاماتهم للمسجد الأقصى خلال فترة عيد الأنوار.