كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريطانيا: "ماى" ستظل فى منصبها حتى لى خسرت تصويت "البريكست" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال ستيفن باركلي وزير الخروج البريطاني "البريكست"، اليوم الأحد، إنّ رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، بإمكانها البقاء فى منصبها حتى اذا خسرت تصويتا حاسما على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي يوم الثلاثاء المقبل.

وردا على سؤال حول تقارير إمكانية تأجيل "ماى" التصويت، الذي يبدو أنها ستخسره، والعودة إلى الاتحاد الأوروبي وطلب المزيد من التنازلات، قال باركلي لشبكة "بي بي سي" إن الحكومة تركز على التصويت، الذي سيمضي قدما كما هو مخطط لها.

وقال باركلى "التصويت يوم الثلاثاء، رئيسة الوزراء تقاتل من أجلنا وستستمر فى المنصب".