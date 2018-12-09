كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير بريطانى: تصويت البرلمان حول الخروج من الاتحاد الأوروبى فى موعده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير شؤون البريكست البريطاني "كواسي كوتارتنج" اليوم الأحد، إنّ تصويت البرلمان على اتفاق رئيسة الوزراء تيريزا ماي، لمغادرة الاتحاد الأوروبي سيمضي قدماً فى موعده يوم الثلاثاء بعد أن ذكرت صحيفة أنّه من المرجح تأجيلها.

وقال كوارتنج لشبكة سكاي نيوز "نعلم أنه سيكون لدينا تصويت يوم الثلاثاء، ونحن نتطلع للفوز بهذا التصويت، ولدينا فرصة جيدة للفوز."