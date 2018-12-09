كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير خارجية البحرين: كان الأجدر بأمير قطر التواجد في قمة الرياض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

‏غرَّد وزير خارجية البحرين، الشيخ خالد بن أحمد، الأحد، مؤكداً أنه كان يجدر بأمير قطر الحضور إلى الرياض والمشاركة في القمة الخليجية رقم 39.

وقال الويزر البحريني في تغريدته: "في الرياض لحضور قمة الخير والموقف الواحد. كان الأجدر بأمير قطر أن يقبل بالمطالب العادلة ويتواجد في القمة".

وأرسلت قطر وزير الدولة للشؤون الخارجية، سلطان المريخي، للمشاركة في القمة الخليجية 39، التي تنعقد بالرياض ليوم واحد.

وكانت السعودية قد وجهت دعوة رسمية إلى أمير قطر للمشاركة في أعمال القمة.