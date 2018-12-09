هذه حقيقة فيديو “الشرطية” التي تصرخ وسط باريس لوقف “أعمال العنف” – فيديو

أثار مقطع فيديو، انتشر على نطاق واسع، مساء أمس السبت، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لامرأة تصرخ وسط جادة “الإيليزيه” في باريس، ضد العنف الممارس، تزامنا مع مظاهرات المحتجين من ذوي “السترات الصفراء”، وقيل إنها شرطية تناشد المتظاهرين وقف أعمال الشغب، جدلا كبيرا.
وأوضحت تقارير إعلامية جديدة أن الظاهرة في مقطع الفيديو، المثير للجدل، ليست شرطية، وإنما متظاهرة فرنسية، كانت تناشد رجال الشرطة الفرنسيين وقف العنف، الذي كانوا يمارسونه بين الحين والآخر لتفريق مظاهر الاحتجاج، ووقف غضب “السترات الصفراء”.
وأظهر شريط الفيديو الأصلي، الذي صورته، ونشرته وكالة LDC news””، المتظاهرة، وهي تتحدث بانفعال مع رجال الشرطة، وتناشدهم وقف تدخلاتهم “من أجل فرنسا”، وتصرخ في وجههم من أجل عدم التدخل ضد المتظاهرين، دون أي إشارة إلى ما يقع في العالم العربي.
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